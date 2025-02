- Tačno je, imali smo konkretne ponude, ali nije došlo do dogovora sa Anderlehtom, Kopenhagenom, nekim timovima iz MLS-a, raspitivali su se i Lacio i mnogi drugi. I dalje se raspituju, interesovanje za Cvetkovića je zaista ogromno i očekujem da se njegov status reši najkasnije u narednih deset dana. Činjenica je da je prelazni rok u većini zemalja završen, ali postoji i opcija da bude kupljen i da ostane do nas do leta. Bilo kako bilo, verujem da će se ta situacija rešiti na obostrano zadovoljstvo i da će Mihajlo otići u klub koji će biti po njegovoj meri i u kojem će moći da nastavi da se razvija – kazao je sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević.