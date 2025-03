"Pre nekoliko godina sam poslala poruku Gaju Karfatiju, pomoćniku Baraka Bahara da će ispaštati za ono što je uradio Benu Saharu. Rekla sam im da dobro zapamte to ime, jer ću baciti čini na njih, a onda će karma da uradi svoje. I poručila sam mu da prenese Baharu to. Vidite godinama kasnije da im ništa ne polazi za rukom. U Srbiji je Bahar bio loš, kao i sada. Sve to je poruka iz raja. Rekla sam im to, upozorila sam ih", rekla je Batja Sahar za medije u Izraelu.