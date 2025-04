- Luku sam upoznala preko zajedničkog prijatelja. Nije mi bilo ni na kraj pameti da će on biti čovek s kojim ću imati decu. Odmah smo počeli da se zadirkujemo, ali je sve bilo prijateljski. Košulja koju je obukao bila mi je smešna, pa sam ga zezala zbog stajlinga. Bio mi je simpatičan, ali nisam mogla da zamislim sebe pored njega jer je šest godina mlađi. Videla sam ga ranije u novinama, čitala sam neki njegov intervju i znala sam da ima dete. Zbog toga je za mene bio zabranjena zona. Tek kada smo se upoznali, shvatila sam da on nije s majkom svog deteta, iako su u dobrim odnosima.

- Kada me je pozvao da izađemo, pomislila sam: "Vidi ovog malog". Međutim, sve je radio pametno, uglavnom je inicirao druženje preko tog prijatelja. Razmenjivali smo neke smešne slike i viceve, zadirkivali smo se... Sve to je odjednom preraslo u naš prvi sastanak. Pomislila sam: "O ne, meni on ne treba." U tom periodu sam došla iz Njujorka u Srbiju samo da bih osnovala svoj brend. Planirala sam da otputujem u Meksiko jer sam imala ugovoren posao s nekim njihovim brendom. Mnogo sam se radovala tom putu i Luka se nikako tada nije uklapao u moje planove. Međutim, nisam videla da mi je radna viza istekla, pa sam ostala u Srbiji... – prisetila se manekenka za "Gloriju".