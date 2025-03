- Samo čudo me je spaslo - zaključio je on.

ŽIVOTNA PRIČA ZA FILM

"To mi je dalo karakter i snagu, jer kad si dete i imaš takav ožiljak nije lako. Način na koji te gledaju, komentari... Patio sam zbog toga... Ljudi su govorili 'gledajte kakvo mu je lice, pogledajte mu glavu, ružan je, odvratan'. Gde god sam išao ljudi zu zurili u mene, ali ne zato što sam dobar fudbaler, već su me gledali zbog ožiljka", rekao je u jednom intervjuu.

"Bilo mi je teško. U školi su me ismevali, pričali o meni... Ali iako su me zadirkivali, nikada se nisam povukao i zaplakao. Nikada, baš nikada, ali sam patio. To me je mnogo mučilo, ali sam bes usmerio ka igranju fudbala. Bez tih ožiljaka, bio bih normalan dečak, a zbog njih sada imam izuzetan karakter i volju. Kada se setim svega, ponosan sam na ono što sam prošao. Nije bilo lako, ali zato danas volim svoje lice i svoj život", rekao je u jednom intervjuu Riberi.