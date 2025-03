- Nije fudbal samo napraviti ekipu, to jeste najteže, ali opet na neki način i najjeftinije. Mora jedan tim u Superligi da ima malo više od toga. Pre svega, omladinski pogon i to kvalitetan, a u Superligi imamo ekipe koje to nemaju. Neke ekipe nemaju ne jedan, nego nijedan teren. Neki klubovi do juče nisu imali reflektore, jedan deo ekipa u Superligi nema svoje teren, to nije normalno.