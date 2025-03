- Biću iskren sa vama, mislim da je nemački špijun. Ozbiljno vam kažem, poslat je da nas jeb... (psovka). Jeste. Kažem vam, on je kao lord Hav Hav u ratu - "Zarobili smo vaše najbolje vojnike" i sve ostalo.

Njegovi komentari su naišli na smeh i aplauz publike, a on je nastavio, zamišljajući kako Tuhel dobija uputstva da "pređe i uništi taj tim". Rednap zatim kaže "ja" (nemačka rač za "da") i podiže levu ruku u pravom pokretu ka napred, u stilu nacističkom salutiranja. Ubrzo nakon toga, a da stvar bude još gora, snimljen je bivši menadžer Portsmuta i Totenhema kako govori:

Hari Rednap ima 78 godina i iza sebe dugu fudbalsku i trenersku karijeru. Za Vest Hem je igrao od 1965. do 1972. godine, upisavši 149 utakmica i sedam golova. Za Bornmut je odigrao 101 meč, a tu je i počeo svoju trenersku karijeru 1983. Ovaj klub vodio je do 1992. odakle je prešao u Vest Hem i bio njegov menadžer od 1994. do 2001. Najveći uspeh postigao je kao trener Portsmuta sa kojim je 2004. osvojio FA kup. Radio je još u Sautemptonu, Totenhemu, Kvins Park Rendžersu i Birmingemu. Jednu godinu bio je i selektor reprezentacije Jordana. Njegov sin je bivši fudbaler Vest Hema i Liverpula Džejmi Rednap, a Hari Rednap je i ujak Frenku Lampardu, bivšem asu Vest Hema i Čelsija.