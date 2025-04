Trener Partizana Srđan Blagojević je govorio o predstojećoj utakmici protiv OFK Beograda.

- Imali smo pauzu posle derbija, gde smo mogli da se oporavimo. Izanalizirali smo prethodni meč i razmišljali o narednom rivalu. To je ekipa koja je treća na tabeli, jako dobro selektovama, jako moćni fizički, tehnički i taktički. Najveće su iznenađenje ovog prvenstva. Sve utakmice igraju na strani, dobili su dosta jakih rivala. To sve govori o tome koliko će teško biti. Mi ćemo, ući jako motivisani, bez obzira na to što smo praktično obezbedili drugo mesto Ako sutra dobijemo, bićemo drugi i bićemo posebno motivisani zbog toga. Ali i da nema takmičarskog motiva, on mora da bude prisutan kod igrača Partizana - rekao je Srđan Blagojević.

Osvrnuo se još jednom na večiti derbi koji je završen rezultatom 1:1.

- Teško, razumljivo. I meni lično, i svima nama. Kad god se izgubi, narednih par dana je jako psihološki teško. Imamo pravo da tugujemo, emocije su prisutne, ali gledamo kako što pre da se izvučemo iz toga. Fokus je sledeći meč... Bez ljutnje, ne bih se vraćao na derbi, prošlo je 10 dana i gledam što pre da prebacim fokus. Postoje momenti, pogotovo do 70. minuta koji su bili jako dobri. Posle su bile problematične situacije i znam u kom smeru bi trebalo da idemo u narednom periodu.

Utakmica rezultatski nema veliki značaj za Partizan pošto je ekipa ostala i matematički bez šanse da osvoji titulu, a OFK Beograd samo u ludoj teoriji može da stigne do drugog mesta.

- Fudbaleri Partizana uvek moraju da budu motivisani, da pružaju maksimum. I u to nemam sumnju. I OFK će imati motiva, ne sumnjam. Ambicija tih igrača koji su tamo će biti prisutna, a Partizan sam po sebi je rivalu posebna motivacija. Ne sumnjam da će oni biti maksimalno angažovani.

Nemanja Nikolić i Đorđe Jovanović ne treniraju sa timom.

- Ne čitam medije, ali mi prenesu i vidim da se povela polemika. Nikolić je neko ko je ostavio trag i još ga ostavlja. Odigrao je preko 100 mečeva. Početkom ove sezone je imao ozbiljan učinak, pomogao i meni i sebi i timu. Hvala mu na tome. Imao je veliku motivaciju i predan rad, bez sumnje bih voleo da takvog igrača imam u timu i sada. Nažalost, to nije tako, kada je njegova motivacija i spremnost u pitanju. Zašto? Ja to ne bih komentarisao. Možete njega da pitate. Razgovarali smo mnogo puta, zajedno smo došli do zaključka da nije spreman da odgovori zahtevima i principima funkcionisanja ekipe. Zajednički je bolje da trenira odvojeno, saglasili smo se oko toga. Nemam nikakav sukob sa njim, imamo jako korektan odnos. Spreman sam da razumem mlade ljude, jasno je da imaju često neke muke. Ali sam mišljenja da, bez obzira na probleme, što se tiče posla moramo da ga odradimo kako treba. Jedina je nesuglasica između mene i njih je kakav stav imamo po tom pitanju.

- Nikad se ne bavim delom posla koji nije moj. Ne znam šta će biti i šta je bilo. To je pitanje za upravu kad je u pitanju reprogam. Ali sam stava da sam fokusiran samo na današnji momenat. Ne razmišljam daleko ni u svojoj budućnosti. Danas trening, sutra utakmica. Isključivo samo na teren mislim. I svaka odluka je vezana za to.

Blagojevićev ugovor ističe na kraju sezone.

- Razgovarao sam sa upravom kluba, imaju stav koji je razumljiv, da oni kao takvi, privremen organ, nemaju mogućnost da sklapaju dugoročne dogovore sa trenerima i igračima. Ja sam ovde da pomognem Partizanu, šta će biti sutra - ne znam. Foksuiran sam da odradim posao najbolje što mogu.

Otkako vodi ekipu iz Humske mladi fudbaleri imaju veoma dobru minutažu.

- Uveliko pružamo šansu mladim igračima. Derbi je počelo pet, u Kragujevcu je igralo osam bonusa. To je strategija kluba, bacanje fokusa na igrače iz omladisnke škole. Plus, imamo problema sa kadrovskim problemima. Sigurno će biti mladih igrača. ali imamo mi i starije koji daju veliki doprinost stabilizaciji kluba i doprinos mladim igračima. Vanja Dragojević je neko ko nije išao na pripreme i nije bio na spisku igrača koji su bili ispred mene kad smo krenuli da radimo. Kroz komuniaciju sa štabom, došli smo do zaključka da bi trebalo da probamo. Iskoristio je priliku i sada je koristi. To je primer koji bi trebalo da slede svi mladi igrači. što više, to bolje. Opet, nemoguće je sa Partizanovim ambicijama imati 10 mladih igrača.

