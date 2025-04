- Pre tri dana smo igrali napornu utakmicu, više od poluvremena smo imali igrača manje, potrošilo nas je. Negativan je zdravstveni bilten, ne znamo da li možemo da računamo na Kalulua , što je problem. Vratio se Mihajlo Ilić , biće deo startne postave. Radnički je jedan od najstabilnijih klubova, zahvaljujući kontinuitetu, govori sve pobeda protiv Crvene zvezde. Imao je Dudić zanimljivu opasku kada je govorio o poverenju iako nije imao šest pobeda, što je dovelo do tog trijumfa protiv Zvezde. Igraju specifično, čak su koristili drugačiji sistem u prethodnom kolu, pripremićemo se za dve različite varijante - rekao je Blagojević.

- Bespredmetno je da bilo šta želimo. Mi smo u toj situaciji da imamo na raspolaganju te igrače koje imamo, imam puno poverenje. Imamo kadrovske probleme, ali se nikad nismo žalili. Odsustvo nekih igrača predstavlja značajan problem, mi smo se navikli na to. Posle utakmice smo ogulali na probleme koji nisu samo kadrovskog problema, nego ulaze u raznorazne okvire, fokusirani smo samo na teren. Ovi igrači koji će izaći na teren pruže maksimum i da napravimo ideju kojom možemo da neutrališemo ideje Radničkog. Onda i da nametnemo naše kvalitete.

- Izuzetno je talentovan fudbaler i neko ko će predstavljati budućnost Partizan, splet okolnosti je bio takav da se nije napravilo prostora koje on nije očekivao, zbog konkurencije koja je bila na toj poziciji i mi smo zajedno doneli odluku, kada nema ono što on želi i što možda ne pripada zbog minutaže u prvom timu, da pomogne omladincima. Nije mogao u Teleoptik, slažem se da je korisnije da igraju u seniorskom fudbalu za Teleoptik. To tehnički nije bilo izvodljivo zbog broja igrača koji su bili na dvojnoj registraciji.