Fudbaler Radničkog Radomir Milosavljević naveo je da će sve utakmice njegove ekipe do kraja prvenstva biti teške, ali da on i njegovi saigrači veruju da mogu da "preokrenu situaciju".

"Očekuje nas teška utakmica, a takve će biti sve do kraja prvenstva. Želimo da prekinemo niz bez pobede. Dva i po meseca nismo pobedili i to dovodi do pada samopouzdanja. Verujemo da možemo preokrenuti situaciju. Ima još pet utakmica do kraja, odnosno 15 bodova je u opticaju. Treba nam ta jedna pobeda da prelomimo i krenemo normalnim tokom. Jeste teško, ali nadam se da će sve biti kako treba. Dobro je što su svi igrači posle dužeg vremena spremni. Nadam se da možemo da pobedimo ovu utakmicu u Pančevu", kazao je vezista Radničkog.