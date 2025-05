- Ne znam šta je hteo... Stvarno! Nije on mene napao! Išao sam da mu pružim ruku... Krenuo je na naš stručni štab... Došlo je do gužve i sve se na kraju završilo bez incidenta, uz međusobno nagurivanje - rekao je Slaviša Stojanović za Kurir.

- Pravo da vam kažem, nisam ni video kako je došlo do tuče i incidenta. Tenzija je velika bila. Žao mi je što su moji igrači naseli na njihove provokacije. Upozoravao sam da će se to desiti. Pali smo, podlegli smo pritisku... Da je rezultat bio aktivan, razumeo bih, ali ovako... Naš igrač koji je dobio crveni Brazilac Felipe Kursio, mnogo je bitan za igru Kopra. On sada neće igrati najmanje jednu utakmicu. A, možda i više. To je problema za nas.