- Moj fudbal, koji preferiram, nam je doneo ovo što nam je doneo. Nekad mi kažu da se čuvam, da se branim… Ja sam išao i na Zvezdu isto, nisam se plašio da primim šest golova, pa smo ih pobedili u plej-ofu. Malo ko bi to mogao.Mi smo vratili ovu publiku na stadion. Nek dođe neko novi u Kragujevac pa nek proba ovo, videće koliko je teško. Moramo da budemo ponosni na ovo. Posle ovoga ne znam ni sam šta da radim. U ponedeljak ću da sednem sa upravom kluba pa ćemo videti šta da radimo. To što su mi skandirali na početku utakmice da ostanem me je najviše pogodilo, suza mi je krenula. Kada budemo pregovarali, imaću i to na umu - rekao je Dudić.