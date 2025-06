Mladi fudbaler nosio je dres Tekstilca ove sezone, a sada je slobodan u potrazi nove sredine. Somborac je prošao omladinsku školu Partizana , a onda preko Voždovca i TSC-a došao do Superligu u dresu ekipe iz Odžaka.

"Ovo mi je bila prva seniorska sezona u Superligi Srbije. Tokom prvog dela sezone odigrao sam 15 utakmica, a onda je došla povreda, pauza od tri meseca i zbog toga sam u nastavku šampionata upisao pet nastupa. To je bilo poslednjih pet kola plej-auta – rekao je Nikola Skrobonja, "MaxBet Sport",

"Imao sam jednogodišnji ugovor sa Tekstilcem i sada sam slobodan igrač i u potrazi za novom sredinom. Pokušaću zajedno sa svojom porodicom, koja me zastupa, da pronađemo klub u kojem bi mogao da se usavršavam i napredujem. Do sada me je kontaktiralo nekoliko klubova iz Srbije, ali i iz Slovenije, Mađarske, pa čak i Azerbejdžana.