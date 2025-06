U igri naše reprezentacije nedostaje pečat selektora - smatra Bogdanović.

Pred okršaj sa Andorom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, bivši reprezentativac naše zemlje i poznati fudbalski analitičar Rade Bogdanović analizirao je igru naše reprezentacije i rad selektora Dragana Stojkovića.

Bogdanović je istakao da se na meču protiv Albanije jasno moglo videti da u igri Srbije nedostaje pečat selektora.

"Sigurno da nedostaje pečat selektora u igri naše reprezentacije. Nema potrebe da se selektor ljuti, to je moje mišljenje i njemu je nebitno, a i ne poznaje me. Ali, nema tog pečata. I ranije sam govorio, u toj našoj igri, pogotovo protiv jačih selekcija, dva špica nemaju šta da traže zajedno Dušan Vlahović i Aleksandar Mitrović. Igrali su sad protiv Albanije, koja je, pošteno govoreći, jedna izuzetno disciplinovana, prosečna ekipa, bez fudbalskih zvezda, ali toliko disciplinovana da smo mi realno imali dva šuta na gol, da su oni u organizaciji svoje igre znali šta će sa loptom, ali oni su limitirani individualnim kvalitetom, na našu sreću", rekao je Bogdanović u razgovoru za "Una TV".

"Ovo je početak kvalifikacija i mislim da je za tu prvu utakmicu bilo najbitnije ne izgubiti je, zbog same atmosfere i daljeg toka kvalifikacija. U našoj grupi je sve već jasno da će Engleska da bude prva, za drugo mesto ćemo se boriti sa Albanijom. Sa naše tačke gledišta, stručnog štaba i reprezentacije bod je dobar, donosi neki mir i stabilnost za neki period koji dolazi. Sa navijačke strane, ono što brine, to je da nemamo brzu, tečnu, jaku, dobru, organizovanu igru, ne izlazimo na jak presing. Mi smo se malo i razmazili, gledamo utakmice Lige šampiona, malo jačih reprezentativnih selekcija i onda je kod nas to upečatljivo - da mi u igri naše reprezentacije nemamo pečat selektora", dodao je Bogdanović.

Srbija večeras u Leskovcu dočekuje selekciju Andore.

"Meni jedino što smeta to je što nas previše plaše i govore nam "sad dolazi Andora, i to je tvrda i teška utakmica". Mislim, hajde malo da se uozbiljimo, gledamo taj fudbal svi i igrali smo ga - ipak je kvalitet na našoj strani, ipak imamo dobre igrače, samo ih treba skockati, upakovati, namestiti kako treba, da bi to dobro funkcionisalo", kaže Bogdanović.

Pobeda ne sme da se dovodi u pitanje.

"Pazite - Andora. Mislim, ne treba nikog potcenjivati, daleko od toga, pogotovo jednu takvu simpatičnu, malu zemlju. Ali stvarati famu "dobili smo Andoru"... Kada sam čuo komentare kako treba da se koncentrišemo i budemo disciplinovani protiv Andore. Valjda se to podrazumeva. Ali, nemojte onda ni da potcenjujete te igrače koji igraju za našu selekciju, pobogu, pa imamo tu jako dobrih i kvalitetnih igrača. Koja Andora? Pa to treba da se reši u prvom poluvremenu sa jednim golom i posle privedeš utakmicu kraju, kao što su uradili Englezi", ističe Bogdanović.

Rade smatra da Srbija ima mnogo kvalitetnih igrača.

"Mi prvo imamo najbolje golmane u Evropi, ako bi sagledali sad i Đorđa Petrovića, Predraga Rajkovića, Vanju Milinkovića Savića, i Mileta Svilara - mi imamo neviđenu školu fudbala, ne znam kako su se iznedrili takvi momci, svaka im čast. Nama su golmani poslednje tri godine najbolji igrači - to je činjenica, a to nam govori da loše igramo, veoma jednostavno. Činjenica je da imamo dobrih igrača, da ih treba lepo skockati, namestiti igru i ne biti tvrdoglav, ali mislim da se selektor neće promeniti. Na kraju krajeva, kad bi se promenio ja mislim da bi mu to bio poraz. Biće zanimljiva i utakmica protiv Engleza, oni dolaze u septembru. Ali, realno, mi se borimo za drugo mesto i ako se izborimo za njega, biće jako zanimljivo i kvalitetno u tom baražu. Da li ćemo otići na Svetsko prvenstvo, to niko ne može da kaže sa sigurnošću", zaključio je Bogdanović.

