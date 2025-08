"Kada sam shvatila da mu se disanje promenilo i da je ostalo malo, pozvala sam decu. Svi smo ćutali oko njega. Držala sam ga za ruku, videla sam ga kako se muči sa otežanim disanjem. Rekla sam mu "Ja ću se starati o deci". Čim je čuo te reči, poslednji put je uzeo vazduh... Tek tada je preminuo. Do tada niko od nas nije plakao. Pokuljale su i suze. Nikada nisam dozvolila sebi da me Siniša vidi kako plačem. Bila sam njegova stena. Sada se i moja deca mnogo trude da sve to prevaziđu, nisu se zatvorila u sebe. Postaju jača, žele da pokažu svom ocu da i oni to mogu", zaključila je Arijana.