Argentinski fudbaler Osvaldo Ardiljes rođen je početkom avgusta 1952. godine. Bio je član prve šampionske generacije ove zemlje. Te 1978. godine Argentina je kao domaćin osvojila titulu prvaka sveta, a Ardiljes je uz Marija Kempesa i Danijela Pasarele bio kičma tog tima. Dobio je nadimak "Piton" pošto je imao sposobnost da dugo drži loptu u nogama, a kada je driblao podsećao je na uvijanje zmije.

Rat za Foklandska ostrva

Veći deo internacionalne karijere je proveo u Engleskoj, gde je prvo nastupao za Totenhem. Dolazak u Englesku, međutim, bio je prava golgota po Argentinca. Te 1981. godine Argentina i Engleska su započeli rat oko Foklandskih ostrva. Admiral Horhe Anaja je došao na ideju da spor oko Foklandskih ostrva treba da se reši vojnim putem. Pritom je bio uveren, da Britanci neće odgovoriti silom. Međutim, gadno se prevario. Margaret Tačer već sutradan naređuje kontranapad. Rat je trajao nešto manje od tri meseca, a pobedu je odnela Velika Britanija, zadržavši pravo na korišćenje ove teritorije. Ardiljes nije želeo da igra u Engleskoj, pa je otišao na pozajmicu u Pari Sen Žermen na godinu dana. Po završetku rata vratio se u Englesku, a u Totenhemu je ostao do 1988. godine. Do kraja karijere nije napuštao Englesku, a igrao je za Blekburn, Kvins Park Rendžers i Svindon.

Ni trenerska karijera mu nije počela drugačije. Trenirao je Totenhem, Njukasl, Svindon, Blekburn i Vest Bromvić Albion pre nego je izašao sa Ostrva.

Franjo Tuđman ga angažovao, pa oterao

Najveću sramotu je doživeo kao trener Dinama iz Zagreba 1999. godine. Tadašnji klub je po naređenju predsednika Hrvatske Franje Tuđmana nosio ime Kroacija. Upravo na poziv Tuđmana je stigao u Zagreb kako klub digao na viši nivo. Bio je to klub prepun asova, poput dvojice bivšig fudbalera Crvene zvezde Roberta Prosinečkog i Gorana Jurića. Tu su bili Tomislav Butina, Igor Bišćan, Igor Cvitanović, Josip Šimić, Tomo Šakota... Uspeo je da uvede klub u Ligu šampiona posle dvomeča sa MTK iz Mađarske, u ligaškom delu odigrao na čuvenom Old trafordu protiv Mančester Junajteda nerešeno, ali je posle poraza od "Crvenih đavola" u Maksimiru i ukupno 19 utakmica na klupi ovog kluba dobio otkaz. Ardiljes je smenjen 27. oktobra, a Tuđman nije više bio taj koji bira i smenjuje trenere Dinama pošto je umro 10. decembra.

Glumio sa Peleom i Staloneom

Osvaldo se oprobao i na filmskom platnu, u kultnom filmu “Beg u pobedu”, gde glumi savezničkog fudbalera. Saigrače u ovom ostvarenju iz 1981. godine su igrali: Pele, Bobi Mur, Kazimir Dejna, Silvester Stalone i Majkl Kejn kao kapiten ekipe.

Na Svetskom prvenstvu u Španiji 1982 je nosio broj 1 na svojim leđima, jer su brojevi igrača bili poređani po abecedi.

Trenutno drži školu fudbala u istoj toj Engleskoj, koju zbog rata nije očima mogao da vidi.

