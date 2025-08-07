Slušaj vest

Crveno-beli su odigrali veoma dobru utakmicu i stigli do prednosti u dvomeču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Zvezdan Terzić je poručio da je meč u Poznanju pokazatelj da klub ide u pravom smeru, ali da posao još uvek nije završen.

"Čestitam našim fudbalerima i stručnom štabu na izuzetnom uspehu, kao i mojim najbližim saradnicima koji su dali veliki doprinos svim ovim rezultatima.

Pobedili smo šampiona Poljske na teškom gostovanju i još jednom pokazali koliko iz sezone u sezonu rastemo kao klub.

Ostvarili smo veliku pobedu i napravili značajnu prednost ali nema opuštanja. Ništa nije završeno. Ovo je bilo samo prvo poluvreme. Poljski šampion je i sinoć pokazao da je odličan tim. Čeka nas teška utakmica u revanšu. Moramo biti maksimalno fokusirani u pripremi revanš meča.

Još jednom koristim priliku da pozovem navijače da već protiv TSC-a u što većem broju dođu na Marakanu, a potom i da je ispune do poslednjeg mesta u revanšu protiv Leha.

Treba nam pun stadion i velika podrška navijača da bi se na kraju svi zajedno radovali. Idemo korak po korak do Lige Šampiona. Prvi sledeći je u utorak na Marakani", poruka je Zvezdana Terzića.

