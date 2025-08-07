Slušaj vest

Nakon što su se oprostili od evropske scene, fudbaleri podgoričke Budućnosti uspešno su otvorili novu sezonu domaćeg prvenstva. Ipak, trijumf u gostima protiv Jezera (2:1) bio je daleko od rutinskog.

Trener "plavo-belih" Nenad Lalatović zaradio je crveni karton na samom startu sezone, a Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore reagovala je vrlo brzo i odlučno.

"Nenadu Lalatoviću, šefu stručnog štaba Budućnosti izriče se disciplinska mera zabrana obavljanja funkcija na jednoj utakmici zbog isključenja na utakmici 1. kola.

Budućnost je odgovorna za sprovođenje izrečene disciplinske mere zabrana obavljanja funkcija", navodi se u saopštenju Disciplinske komisije FSCG.

Ne propustiteFudbalLALATOVIĆ NAPRAVIO OPŠTI HAOS NA UTAKMICI: Ušao u svađu sa obezbeđenjem, snimak obišao region! (VIDEO)
Nenad Lalatović
Fudbal"NEĆEMO O UPRAVI, VRUĆA JE GLAVA..." Lalatović zagrmeo posle tragedije u Moldaviji - teško mu je pao ovaj poraz, otkrio je sve što mu je na duši!
VOJVODINA-PARTIZAN_04.JPG
FudbalTRAGEDIJA LALATOVIĆA U MOLDAVIJI: Budućnost porazom u nadoknadi posle preokreta završila evropsku priču!
Budućnost - Noa
FudbalLALATOVIĆ SA NULOM IDE U MOLDAVIJU: Srpski stručnjak i dalje bez pobede sa Podgoričanima, Budućnost zatajila na svom terenu!
Nenad Lalatović

Koreografija navijača Leha, Leh, FK Crvena zvezda Izvor: Kurir