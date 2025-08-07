Slušaj vest

Fudbalski klub Barselona saopštio je da je privremeno oduzeo kapitensku traku nemačkom golmanu Marku-Andreu Ter Štegenu zbog njegovog odbijanja da potpiše lekarski izveštaj u vezi sa povredom leđa.

"Nakon pokretanja disciplinskog postupka protiv igrača Marka-Andrea Ter Štegena, i dok se situacija ne razjasni, klub je, u dogovoru sa sportskim sektorom i stručnim štabom, odlučio da mu privremeno oduzme ulogu kapitena prvog tima", navodi se u saopštenju kluba.

Disciplinski postupak pokrenut je u utorak zbog neslaganja oko dužine oporavka nakon operacije donjeg dela leđa koju je Ter Štegen uspešno obavio prošle nedelje. Klub je tražio da golman potpiše izveštaj kako bi ga prosledio španskoj La Ligi i time otvorio prostor u okviru platnog limita za registraciju novih igrača, u skladu s pravilima finansijskog fer-pleja.

Ter Štegen je pre operacije izjavio da očekuje da će oporavak trajati oko tri meseca, dok klub nije dao precizan rok, već je naveo da će "oporavak odrediti kada će moći da se vrati na teren".

Dužina oporavka je ključna jer bi, u zavisnosti od nje, Barselona mogla da oslobodi deo njegove plate u platnom okviru i tako lakše dovede pojačanja.

La Liga mora da proceni lekarski izveštaj pre nego što potvrdi zvanični period oporavka.

Barselona je u junu već angažovala golmana Espanjola, Hoana Garsiju. Uz njega, klub na raspolaganju ima i veterana Vojčeha Ščesnog, kao i Injakija Penju.

Ter Štegen, koji ima 33 godine, propustio je gotovo celu prošlu sezonu zbog rupture tetive u kolenu, dok je 2023. godine već imao jednu operaciju leđa zbog koje je bio van terena oko dva meseca. Tokom njegovog odsustva, gol su čuvali Ščesni i Penja.

Barselona, branilac titule u Primeri, vratila se u Španiju u utorak nakon pripremne turneje po Aziji.

(Beta)