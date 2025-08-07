Slušaj vest

Joan Visa i Endrus su razgovarali jutros na treningu, posle dve nedelje zategnutih odnosa napadača i kluba, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Dogovoreno je da se Visa vrati treninzima sa prvim timom, prvi put otkako je odlučio da napusti pripreme Brentforda u Portugalu, 21. jula.

On želi transfer u Njukasl tokom letnjeg prelaznog roka kako bi igrao u Ligi šampiona ove sezone. Fudbaler iz Konga je na odlasku iz trening kampa zapretio da više neće ni trenirati ni igrati za Brentford.

Izvori BBC naveli su da će Brentford razmotriti da proda Visu, ali za više novca nego što je Njukasl ponudio - 25 miliona funti i pet miliona funti kroz bonuse.

U slučaju da Brentford proda Visu, klub bi morao da pronađe zamenu, odnosno novog napadača do kraja prelaznog roka 1. septembra.

(Beta)