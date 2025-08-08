Slušaj vest

Fudbalski klub Vukovar 1991 izdao je saopštenje u kome je obavestio javnost da je raskinuo ugovor sa golmanom ekipe Srđanom Nedićem.

Mladom 18-godišnjem golmanu se zamerilo što je na društvenim mrežama lajkovao stranice posvećene četnicima, ali i Crvenoj zvezdi.

Nedić je na Instagramu pratio profil naziva „Četnici 1941“, koji ima 12 objava i 45 pratilaca. U opisu profila stoji „Službena stranica rodoljublja“, „Rodoljublje i ljubav prema kralju i otadžbini. Kosovo Srbija“, ispisano ćirilicom.

Poslednja objava na profilu je fotografija četničkog vođe Dragoljuba Draže Mihailovića, objavljena pre 311 nedelja.

Golman se sada oglasio i izneo svoju stranu cele priće.

"Kao dete od 12 godina, bez svesti o značaju i posledicama svojih aktivnosti na internetu, zapratio sam stranicu čiji sadržaj danas ni ne podržavam niti razumem zašto sam to uradio. Sporna stranica nije aktivna više od 6 godina, a ja sam od tada odrastao, promenio se i kao sportista i kao osoba.

Danas, sa 18 godina, potpuno razumem zašto je moj tadašnji postupak izazvao bol i bes, posebno jer dolazim iz kluba i grada koji ima teško, bolno nasleđe.

Iskreno žalim zbog tog čina i svega što je iz njega proizašlo. Ne tražim opravdanje, već priliku da pokažem koliko poštujem svoj rodni grad, njegovu istoriju i ljude.

Žao mi je što se cela situacija odvila u medijima, bez da sam ranije imao priliku da objasnim svoju stranu priče. Verujem da sport treba da spaja ljude, a ne da ih deli. Iskreno se izvinjavam svima koje je ovo povredilo", napisao je Srđan Nedić.

