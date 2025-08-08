Slušaj vest

Utakmicama četvrtog kola nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije, Crvena zvezda dočekuje TSC, dok će Partizan igrati u Kruševcu protiv Napretka.

Crvena zvezda će u subotu od 20 časova u Beogradu dočekati TSC.

Beogradski crveno-beli su odložili svoju utakmicu prethodnog kola protiv Vojvodine kako bi imali više vremena da se pripreme za meč protiv Leha iz Poznanja u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Ekipa Zvezde je mečeve u prva dva kola Super lige Srbije završila ubedljivim pobedama nad Javorom (4:0) i OFK Beogradom (7:1), dok je trijumfom nad poljskim klubom (3:1), u duelu koji se odigrao u sredu, sezonu započela sa pet vezanih pobeda.

TSC zauzima drugo mesto na tabeli sa sedam bodova, isto koliko ima i prvoplasirani Čukarički, nakon dve pobede i remija u svoje prve tri utakmice.

Partizan će u nedelju od 20.30 na gostujućem terenu u Kruševcu igrati protiv Napretka.

Beogradski crno-beli su u dosadašnjem delu državnog prvenstva odigrali dve utakmice, a u obe su pobedili nakon golova postignutih u nadoknadi vremena. Protiv Železničara je pobedonosan gol postigao Andrej Kostić, dok je protiv Radničkog iz Kragujevca strelac bio Aranđel Stojković.

Partizan je u četvrtak odigrao i prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, u kojoj je izgubio od škotskog Hibernijana 0:2.

Napredak je nakon poraza u prvom kolu od Čukaričkog, zabeležio remije u svoje poslednje dve utakmice - protiv Novog Pazara (2:2) i Železničara (0:0), i sad zauzima 11. mesto na tabeli.

Prvoplasirani Čukarički će u subotu od 19 časova na gostujućem terenu u Surdulici igrati protiv Radnika.

Beogradski klub je nakon pobeda u svoje prve dve utakmice odigrao nerešeno protiv Radničkog iz Niša u prethodnom kolu, dok se Radnik nalazi na pretposlednjem, 15. mestu na tabeli sa samo jednim osvojenim bodom.

Vojvodina će u subotu od 21 čas na gostujućem terenu u Staroj Pazovi igrati protiv OFK Beograda.

Novosadski klub je, uz Partizan i Crvenu zvezdu, jedini koji je pobedio u svim svojim utakmicama u dosadašnjem delu prvenstva.

Ekipa Vojvodine je u prvom kolu savladala Radnik (2:0), dok je u drugom kolu pobedila subotički Spartak (3:1). Meč trećeg kola je trebalo da odigra protiv Crvene zvezde, ali je on na zahtev beogradskih crveno-belih bio odložen.

OFK Beograd je nakon poraza u prva dva kola, u utakmici prethodnog kola protiv Javora uspeo da zabeleži svoj prvi trijumf u sezoni i zauzme 10. mesto na tabeli.

Mladost iz Lučana će u subotu od 20 časova na gostujućem terenu u Subotici igrati protiv Spartaka, Radnički iz Niša će u nedelju od 20 časova dočekati Novi Pazar, dok će IMT u ponedeljak od 19 časova u Loznici biti domaćin protiv pančevačkog Železničara.

U preostaloj utakmici četvrtog kola, Javor će u ponedeljak od 19 časova u Ivanjici dočekati Radnički iz Kragujevca.

Javor je jedina ekipa bez osvojenog boda u dosadašnjem delu prvenstva, dok je Radnički osvojio jedan bod iz svoje prve dve utakmice. Kragujevački klub je 31. jula ispao iz kvalifikacija za Ligu konferencija, porazom u dvomeču protiv Ki Klasvika sa Farskih ostrva, nakon čega je ostavku podneo trener Feđa Dudić.

Svi parovi četvrtog kola Super lige Srbije: Subota: Radnik - Čukarički (19.00) Spartak - Mladost (20.00) Crvena zvezda - TSC (20.00) OFK Beograd - Vojvodina (21.00) Nedelja: Radnički Niš - Novi Pazar (20.00) Napredak - Partizan (20.30) Ponedeljak: Javor - Radnički Kragujevac (19.00) IMT - Železničar (19.00)

