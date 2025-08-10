"RASTEMO IZ UTAKMICE U UTAKMICU" Miroslav Tanjga zadovoljan posle pobede Vojvodine protiv OFK Beograda
Miroslav Tanjga izneo je svoje utiske nakon trijumfa Vojvodine protiv OFK Beograda
Šef stručnog štaba Vojvodine Miroslav Tanjga zadovoljan je nakon pobede svoje ekipe nad OFK Beogradom.
Fudbaleri „stare dame“ pobedili su sinoć u Staroj Pazovi ekipu OFK Beograda rezultatom 2:1 i tako stigli do trećeg trijumfa iz isto toliko utakmica.
"Čestitam mojim momcima na odličnoj utakmici, jer smo opet pokazali karakter i da smo zasluženo pobedili. Ali, moramo da budemo realni i da primetimo da smo na trenutku delovali kao da mi igramo sa igračem manje i to je nešto što nam se opet ponavlja. Činjenica je da moramo da poradimo na još neki stvarima. Individualni kvalitet je bio na našoj starni, ali on nestaje kada se u poslednjih 10 minuta uvuče nervoza. Ali, mi rastemo iz utakmice u utakmicu i da verujem da ćemo ove probleme otkloniti. Sada imamo dve utakmice kod kuće i nadamo se novim pozitivnim rezultatima", rekao je Tanjga.
U narednom kolu Vojvodina dočekuje Javor, a taj meč na programu je u subotu od 20 časova.
Tri pobede i maksimalnih devet bodova na otvaranju sezone, najbolji su poziv da navijači ovaj put u velikom broju ispune tribine u subotu uveče.
Kurir sport / Sportske.net
