"Čestitam mojim momcima na odličnoj utakmici, jer smo opet pokazali karakter i da smo zasluženo pobedili. Ali, moramo da budemo realni i da primetimo da smo na trenutku delovali kao da mi igramo sa igračem manje i to je nešto što nam se opet ponavlja. Činjenica je da moramo da poradimo na još neki stvarima. Individualni kvalitet je bio na našoj starni, ali on nestaje kada se u poslednjih 10 minuta uvuče nervoza. Ali, mi rastemo iz utakmice u utakmicu i da verujem da ćemo ove probleme otkloniti. Sada imamo dve utakmice kod kuće i nadamo se novim pozitivnim rezultatima", rekao je Tanjga.