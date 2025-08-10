Slušaj vest

Fudbaleri Kristal Palasa osvojili su danas titulu u Komjuniti šildu, pošto su na londonskom Vembliju posle jedanaesteraca savladali Liverpul ukupnim rezultatom 5:4.

Liverpul je u vođstvo doveo Ugo Ekitike u četvrtom minutu, da bi izjednačenje londonskom timu doneo Žan-Filip Mateta u 17. minutu sa penala.

Četiri minuta kasnije Liverpul stiže do nove prednosti, a ovog puta u strelce se upisao Džeremi Frimpong.

Kristal Palas je golom Ismaile Sara u 77. minutu izjednačio na 2:2, a tim rezultatom završeno je regularnih 90 minuta.

Usledilo je izvođenje jedanaesteraca, a ukupno je viđeno pet promašaja na obe strane. Liverpulovi igrači su tri puta bili neprecizni sa "bele tačke" (Mohamed Salah, Aleksis Mekalister i Harvi Eliot), dok je pobednički gol za Kristal Palas postigao Džastin Deveni.

Kristal Palasu ovo je prvi trofej u engleskom Superkupu, dok je Liverpul ostao na 16 osvojenih trofeja.

Liverpul je finale Komjuniti šilda igrao kao prvak Engleske, dok je Kristal Palas nastupao kao osvajač FA kupa.

Utakmica je počela minutom ćutanja za nedavno preminulog fudbalera Liverpula Dioga Žotu i njegovog brata Andre Silvu, koji su početkom jula stradali u saobraćajnoj nesreći u Španiji.

Minut ćutanja nakratko je bio prekinut negodovanjem navijača Kristal Palasa.