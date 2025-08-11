Iz minuta u minut

Crvena zvezda će u utorak od 21 čas na stadionu Rajko Mitić pokušati da odbrani prednost iz prve utakmice koja je u Poznanju završena rezultatom 3:1 za srpskog šampiona.

Uspeh bi crveno-belima doneo plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona.

Vladan Milojević će odgovarati na pitanja novinara na konferenciji za medije čiji je početak dan pre utakmice zakazan za 14 časova.