VAŽNO OBRAĆANJE VLADANA MILOJEVIĆA: Zvezdin trener zabrinut zbog Marka Arnautovića
Crvena zvezda će u utorak od 21 čas na stadionu Rajko Mitić pokušati da odbrani prednost iz prve utakmice koja je u Poznanju završena rezultatom 3:1 za srpskog šampiona.
Uspeh bi crveno-belima doneo plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona.
Vladan Milojević će odgovarati na pitanja novinara na konferenciji za medije čiji je početak dan pre utakmice zakazan za 14 časova.
Tok konferencije
O potencijalnom protivniku u narednoj rundi
"Biću krajnje iskren, interesuje me samo utakmica sa Lehom i samo o tome razmišljam".
Problem Arnautovića
"Videćemo danas, Marko ima mali problem sa povredom. Videćemo kakva je situacija i koliko ćemo moći da ga koristimo i da li ćemo moći uopšte da ga koristimo".
"Očekujemo ofanzivniji Leh"
"Očekujemo da Leh od početka bude ofanzivniji, za razliku od prve utakmice imate drugačiju strategiju. Samim tim, rekao sam da je Leh dobra i kvalitetna ekipa, sigurno da su se spremali za ovu utakmicu. Videćemo kakav odgovor ćemo dati. Uopšte se ne obaziremo na rezultat iz prve utakmice".
Oprez
"Igrači su svesni, odigrali smo dosta ovakvih utakmica. Vraćamo se na početak i pitanje o euforiji. Efekat Marakane, rezultati... Ne treba da obraćamo pažnju na to, nego samo na ono što ćemo prikazati na tereni. Ponoviću, Leh je ozbiljna, jako dobra ekipa koja je osvojila prvenstvo Poljske. Jako dobar stručni štab imaju, iskusnog trenera. Neće nam biti lako i svako drugo razmišljanje mi se ne dopada".
Prvi meč zaboravljen
"Fudbal je igra grešaka, nije stvar u tome šta bi trebalo da popravite, ili ne. Svi segmenti igre bi trebalo da budu bolji, ali ne bi mogli da grešimo samo ako bi igali sami. Utakmica koja je odigrana u Poljskoj je za zaborav, i ne bi trebalo uopšte da razmišljamo o njoj".
Pritisak posle pobede u prvom meču
"Nema euforije, niti treba da vlada. Ovo su evropske utakmice, Leh je ozbiljna ekipa, dobro vođena sa jako dobrim trenerom. U ovom trenutku je potrebno da se usresredimo na sutrašnju utakmicu. Jednostavno, ništa nismo još uradili".
Povreda Mirka Ivanića
"Mirko juče nije trenirao, bio je na terapiji, oporavlja se od male povrede, danas ćemo doneti odluku da li će igrati ili ne. Zdravlje igrača mi je najvažnije, bilo kakav rizik nećemo uzimati. U svakom slučaju, znaćemo danas. Imam dosta kvalitetnih igrača, videćemo i odlučiti sa kojim sastavom ćemo izaći".
Prve reči Milojevića
"Pa, znate šta, ja sam i posle utakmice u Poznanju rekao da je to samo prvo poluvremenu. Rezultat nas uopšte ne interesuje, igraćemo kao da je samo jedna utakmica, izaći ćemo u najboljem mogućem sastavu".