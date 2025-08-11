Slušaj vest

Konačno!

Kristijano Ronaldo (40) verio je svoju dugogodišnju devojku Georginu Rodrigez (31)!

Prelepa španska influenserka pokazala je na svom Instagram profilu fotografiju svog ogromnog vereničkog prstena.

Jedan od najpoznatijih sportsko-džet set parova u vezi je devet godina, ali je Ronaldo do sada vešto "hvatao krivine" na pomen veridbe.

Georgina je uz fotografiju napisala: "Da! U ovom i u svim ostalim životima!"

Par se upoznao dve godine nakon što se bivši igrač "Mančester junajteda" 2015. razišao od Irine Šajk. Kada su Ronaldo i Rodrigez u januaru 2017. prisustvovali svom prvom događaju kao par, dodeli najboljih FIFA fudbalskih nagrada u Nemačkoj, društvo im je pravio sin sportiste kojeg je dobio sa surogat majkom.

Georgina je radila u prodavnici čuvene modne marke kada su se upoznali.

Rodrigez je odrastala u Jaksi, malom gradu na severoistoku Španije i rođena je 27. januara 1994. Sanjala je da postane plesačica, ali i da živi raskošnim životom. Dok je radila kao asistent prodaje 2016. u madridskoj "Guči" prodavnici, njih dvoje su imali svoj bajkoviti susret, kada je kolega pitao da li ona može da ostane posle zatvaranja zbog klijenta. Nije ni znala da će to biti svetski poznata fudbalska zvezda.

Par je držao svoju vezu u tajnosti prvih nekoliko meseci, ali kada su ljudi saznali da se zabavljaju, fudbalski navijači su počeli masovno da se pojavljuju u "Gučiju". Toliko da se menadžer prodavnice plašio da će fanovi oterati bogatu klijentelu, a Rodrigez je otpuštena u decembru 2016. nakon samo osam meseci rada u radnji.

U roku od godinu dana njih dvoje su dobili svoje prvo zajedničko dete, Alanu Martinu, 12. novembra 2017. Uprkos glasinama da su se venčali na maloj ceremoniji u Maroku, njih dvoje se ipak nisu venčali. Doduše, Rodrigez ima "pečat odobrenja" Ronaldove majke, Marije Dolores dos Santos Aveiro.

Ovo je Ronaldu četvrto dete, nakon Kristijana Juniora i blizanaca Eve i Matea. U oktobru 2021. Ronaldo i njegova devojka su objavili da očekuju blizance: dečaka i devojčicu.

Dugo su čekali ovaj srećan događaj. Međutim, u aprilu 2022, Kristijano Ronaldo i Đorđina Rodrigez objavili su gubitak svog dečaka. Preživela je samo devojčica.