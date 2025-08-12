HAOS U KNEZ MIHAILOVOJ! Huligani lome izloge i uništavaju sve šta im se nađe na putu (VIDEO)
Navijači poljskog Leha prave velike nerede u centru Beograda! Polomili su nekoliko izloga prodavnica i napravili opšti haos...
Naime, oni su krenuli od Kalemegdana i tom prilikom su bukvalno uništavali sve što im "zasmeta" na putu.
Policija je hitno intervenisala i počela da hapsi huligane.
Evo kako je prošao jedan od izloga i kako je izgledala situacija posle prolaska Poljaka:
Inače, čak oko 1.000 navijača Leha se nalazi u Beogradu, a opšte je poznato da oni važe za izuzetno opasne u navijačkom svetu.
Evo kako izgledaju najžešći poljski huligani koji navijaju za Leh:
Srbi ih ne diraju, evo i zašto
Ne očekuje se da bude incidenata na navijačim relacijama, jer poljski navijači važe za velike srpske prijatelje. Oni na svim većim mečevima ističu podršku celovitosti Srbije i najstrože osuđuju lažnu državu Kosovo.
To se cene u navijačim okvirima i zbog toga se pristalice Leha smatraju - bratskim.
S druge strane, kada ih vidimo kako izgledaju, sigurno da ne bi bilo baš pametno ući u sukob sa njima.