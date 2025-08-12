Slušaj vest

Navijači poljskog Leha prave velike nerede u centru Beograda! Polomili su nekoliko izloga prodavnica i napravili opšti haos... 

Naime, oni su krenuli od Kalemegdana i tom prilikom su bukvalno uništavali sve što im "zasmeta" na putu. 

Policija je hitno intervenisala i počela da hapsi huligane.

Evo kako je prošao jedan od izloga i kako je izgledala situacija posle prolaska Poljaka:

Poljski navijači lome po Knezu Izvor: Kurir

Inače, čak oko 1.000 navijača Leha se nalazi u Beogradu, a opšte je poznato da oni važe za izuzetno opasne u navijačkom svetu.

Poljski huligani

Evo kako izgledaju najžešći poljski huligani koji navijaju za Leh:

Srbi ih ne diraju, evo i zašto

Ne očekuje se da bude incidenata na navijačim relacijama, jer poljski navijači važe za velike srpske prijatelje. Oni na svim većim mečevima ističu podršku celovitosti Srbije i najstrože osuđuju lažnu državu Kosovo.

To se cene u navijačim okvirima i zbog toga se pristalice Leha smatraju - bratskim. 

S druge strane, kada ih vidimo kako izgledaju, sigurno da ne bi bilo baš pametno ući u sukob sa njima.

SERBIA-AUSTRIA_04.JPG
Detalj sa utakmice Leh - Crvena zvezda
Rišard Andžejevski Peja
Rade Krunić srušio Leh
Dušan Jovanović sin Laneta Jovanovića
132465646.jpg