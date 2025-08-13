Slušaj vest

Iako je bio jedan od najzaslužnijih za istorijski uspeh Pari Sen Žermena, osvajanje prve titule u Ligi šampiona, slavni italijanski golman Đanluiđi Donaruma posto je višak na Parku Prinčeva.

Klub iz Pariza doneo je šokantnu odluku ovog leta - rešio je da proda jednog od najboljih golmana na planeti.

Takav potez šokirao je i samog Donarumu, koji se oglasio saopštenjem koje je odjeknulo u svetskim medijima.

Italijan je potvrdio da će, mimo svoje volje, uskoro napustiti klub.

"Od prvog dana kada sam stigao dao sam sve i na terenu i van njega kako bih zaslužio svoje mesto. Nažalost, neko je odlučio da više ne mogu biti deo grupe i doprineti uspehu tima. Razočaran sam i obeshrabren", priznao je Điđi.

"Nadam se da ću imati priliku da još jednom pogledam navijače na Parku prinčeva u oči i oprostim se kako dolikuje. Ako se to ne dogodi, želim da znate da mi je vaša podrška značila sve na svetu i da je nikada neću zaboraviti", dodao je Donaruma.

