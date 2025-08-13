Slušaj vest

Uoči druge utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija Blagojević je poručio i i da je ubeđen da, uprkos porazu u prvom meču, Partizan i dalje ima šanse za plasman u sledeće kolo kvalifikacija.

- Voljni smo i orni da idemo u borbu. Ubeđeni smo da dvomeč nije završen, uprkos nepovoljnom rezultatu. Biće teško, ali idemo uz veru u sebe da se suprotstavimo protivniku koji ima prednost. Verujem da će uslovi za igru biti prijatni. Nadam se otvorenoj borbi i ne mislimo da se predajemo - naveo je Blagojević pred polazak u Škotsku.

Ekipa Partizana krenula je u ponedeljak u Edinburg, gde će u četvrtak od 21 čas igrati revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Hibernijana.

Blagojević je u Škotsku poveo ukupno 24 igrača, među kojima su i: Marko Miloševič, Miloš Krunić, Vukašin Jovanović, Milan Roganović, Aranđel Stojković, Stefan Milić, Nikola Simić, Mario Jurčević, Stefan Petrović, Vanja Dragojević, Janis Karabeljov i Dimitrije Janković.

Spisak kompletiraju: Milan Vukotić, Ognjen Ugrešić, Aldo Kalulu, Bogdan Kostić, Demba Sek, Bibars Natho, Gajas Zahid, Nemanja Trifunović, Zoran Alilović, Jovan Milošević, Dušan Jovanović i Andrej Kostić.

Škotski tim je u prvoj utakmici dvomeča u Beogradu pobedio 2:0.

Blagojević je rekao da ne očekuje velike promene u stilu igre Hibernijana u odnosu na prvu utakmicu dvomeča, dok od svojih igrača traži da donose bolje odluke u napadu i budu spremni za ofanzivnu tranziciju škotskog tima.

- Prvi uslov je da igramo 11 na 11. Ne očekujem neki drugačiji scenario i model igre sa njihove strane, možda budu malo agresivniji s obzirom da igraju kod kuće. Mi treba da bolje radimo neke situacije u završnoj trećini, sa koliko igrača napadamo kazneni prostor, koliko smo drčni u tome, kako pronalazimo puteve do njihovog gola. Treba i da budemo spremni za njihovu ofanzivnu tranziciju, u kojoj su jako dobri preko Bojla i Bouvija, i za njihovu direktnost i centaršuteve sa strane - kazao je Blagojević.

Trener Partizana je naveo da neće preterano menjati sastav svoje ekipe u odnosu na prvu utakmicu dvomeča.

On je dodao i da njegova ekipa želi da uspostavi način igre u kom će fizička snaga igrača Hibernijana što manje dolaziti do izražaja.

- Oni su fizički jači i snažniji. Naše je da kroz naš način igre, koji ćemo pokušati da uspostavimo, što manje dolazimo do situacija u kojima smo izloženi njihovoj fizičkoj snazi, dok se oni trude da što više to koriste. Biće verovatno interesantno nadmudrivanje - naveo je Blagojević.

Blagojević je rekao i da je utakmica protiv Napretka u Super ligi Srbije, u kojoj su crno-beli pobedili 7:2, poslužila da se određeni igrači odmore za meč protiv Hibernijana i dodao da su igrači koji su dobili šansu da igraju u tom duelu pokazali da može da se računa na njih.

- Drago mi je što smo u Kruševcu odmorili neke igrače. Neki igrači koji su bili tu da donesu svežinu i energiju za tu utakmicu su pokazali da možemo da računamo na njih - kazao je trener Partizana.

Fudbaler Partizana Stefan Milić rekao je da očekuje tešku utakmicu, ali da on i njegovi saigrači duel protiv Hibernijana dočekuju spremni i motivisani.

- Očekuje nas teška utakmica. Protivnik će verovatno biti još agresivniji. Verujemo da možemo da vratimo ono što smo u Beogradu propustili. Atmosfera je dobra, razmišljamo samo o Hibernijanu. Idemo spremni i motivisani i nadamo se pozitivnom rezultatu - naveo je defanzivac crno-belih.

Milić je rekao i da je pobeda nad Napretkom dala njegovoj ekipi dodatnu motivaciju i samopouzdanje, i dodao da očekuje da će se broj grešaka koje njegov tim pravi ubuduće smanjiti.

- Radili smo analizu, videli smo gde smo grešili i nadam se da ćemo već od ove utakmice početi da smanjujemo greške - izjavio je Milić.

