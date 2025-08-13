Slušaj vest

Katastrofalne vesti stigle su u Humsku pred revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija u kom će Partizan gostovati Hibernijanu u Edinburgu.

Discipinska komisija UEFA žestoko je kaznila Partizan za dešavanja na utakmicama protiv Oleksandrije i Hibernijana, te će crno-beli morati da plate blizu 100.000 evra (90.250) za različite prekršaje disciplinskog pravilnika. Takođe, kapacitet stadiona u Humskoj u narednoj evropskoj utakmici biti kraći za 10.000 mesta. Suspenzija se konkretno odnosi za istočnu tribinu, koja će praktično biti prazna.

- Da se FK Partizan Beograd kazni sa 50.000 evra i da se naloži delimično zatvaranje stadiona FK Partizan Beograd (tj. ukupno 10.000 susednih sedišta, uključujući i istočni sektor), tokom sledeće jedne (1) utakmice UEFA klupskog takmičenja u kojoj će FK Partizan Beograd igrati kao domaćin, zbog bacanja predmeta, kao i rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja njegovih navijača - stoji u odluci Disciplinske komisije UEFA.

Pored tih 50.000, tu su i sledeće cifre - 12.000 evra za blokiranje javnih prolaza, 17.500 zbog poruka neprikladnih za sportski događaj, 8.000 evra zbog korišćenja lasera i 2.500 evra zbog paljenja pirotehničkih sredstava.

Zaista, užasne vesti za crno-bele koji će protiv Hibernijana juriti preokret i dva gola zaostatka (četvrtak, 21.00). Ko bude bolji u ovom okršaju narednog četvrtka odmeriće snage sa eliminisanim timom iz dvomeča AEK Larnaka - Legija. Kiprani su u prvom meču kod kuće slavili sa 4:1.

