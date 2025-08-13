Slušaj vest

Navijači Leha su na meču protiv Crvene zvezde u Poljskoj istakli transparent "Kosovo je Srbija", a klub iz Poznanja dobio je žestoku kaznu od UEFA zbog ovoga.

Leh je kažnjen sa skoro 50.000 evra, a najveći deo finansijske sankcije otišao je na upotrebu pirotehničkih sredstava navijača na meču u Poznanju protiv Crvene zvezde koji je završen 1:3.

Delije i navijači Leha na utakmici u Poljskoj Foto: Kurir Sport

Takođe, 8.000 evra Leh će morati da plati zbog zakrčenih prolaza na tribinama, a čak 10.000 evra zbog transparenta "Kosovo je Srbija" koji je okarakterisan kao "neprikladna poruka za sportski događaj". Na to da UEFA kažnjava srpske klubove zbog poruke "Kosovo je Srbija" smo već navikli, ali da kaznu dobije i poljski tim je nešto što niko nije očekivao.

Na Gradskom stadionu u Poznanju biće zatvorena i tribina, u okršaju plej-ofa za Ligu Evrope sa Genkom. U prvom duelu Leh će 21. avgusta biti domaćin, dok će nedelju dana kasnije gostovati u Belgiji.

