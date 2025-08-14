Slušaj vest

Na pomolu su velike promene koje se neće dopasti fudbalskim navijačima.

Prvi čovek organizacije profesionalnih sudija u Engleskoj, proslavljeni arbitar Hauard Veb, otkrio je da nas očekuju velike promene vezane za VAR sistem.

Veb otkriva da će se uskoro u Premijer ligi VAR tehnologija koristiti i za pregledanje žutih kartona i kornera. Trenututno, VAR se koristi prilikom pregleda golova, crvenih kartona i penala.

Ova vest nije se dopala navijačima, jer ukoliko se budu pregledali žuti kartoni i korneri, to znači da će tokom meča biti dosta više prekida. Naime, nakon uvođenja VAR tehnologije greške sudija su smanjene, ali navijači smatraju da bi sve trebalo da funkcioniše dosta brže.

Prekidi nerviraju navijače koji su došli na stadion da gledaju fudbal.

Naravno, ovo znači da će utakmice biti dosta regularnije, ali zbog čekanja biće i dosta nervoze među igračima i navijačima.

"Biće razgovora. Želimo da uskladimo VAR tehnologiju sa očekivanjima svih u engleskom fudbalu. Konsultujemo se sa igračima, trenerima, ali i navijačima. Razumem uticaj pogrešno dosuđenog kornera ili žutog kartona. Vodićemo razgovore i konsultovaćemo se sa fudbalskim klubovima u Engleskoj", otkrio je Veb.

Kurir sport