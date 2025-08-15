Slušaj vest

Popularni Ultrasi Leh privukli su veliku pažnju tokom okršaja sa Crvenom zvezdom. U prvom meču u Poznanju napravili su sjajnu atmosferu na stadionu i fantastičnom koreografijom oduševili javnost u Srbiji.

Oko 1.000 najvatrenijih pristalica bilo je i na revanšu u Beogradu. Tetovirani, kratko ošišani snažni momci šetali su ulicama naše prestonice goli do pojasa i pravili incidente na svakom koraku. Pokazali su zašto važe za jedne od najopasnijih huligana u Evropi.

Međutim, po povratku iz Srbije dobili su ozbiljne batine. Na auto-putu sačekale su ih Delije - njih oko dve stotine. Polupali su im automobile i premlatili ih motkama.

Po povratku u Poznanj, oglasila se navijačka grupa ovog kluba.

"Rezultat poslednja dva meča nije bio onakav kakvom smo se nadali. Ali jedno je sigurno ovaj tim u potpunosti zaslužuje našu podršku. Počinjemo protiv Genka. Proverite raspored prodaje karata, kupite svoje ulaznice, spremite se! Hajde da ponovo stvorimo atmosferu kojoj cela Evropa može da zavidi", poručili su.

Podsetimo, Zvezda je izborila plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona pošto je eliminisala Leh ukupnim rezultatom 4:2 i igraće protiv kiparskog Pafosa za mesto u elitnom takmičenju. S druge strana, Leh očekuje borba za mesto u Ligi šampiona, a rival će im biti ekipa Genka.

