Fudbaleri Crvene zvezde uspeli su da se plasiraju u plej-of za Ligu šampiona, pošto su u dvomeču bili bolji od poljskog Leha, ukupnim rezultatom 4:2.

Crveno-beli su pokazali da su kvalitetniji tim, posle pobede od 3:1 u gostima rutinirali su Poljake u Beogradu, odigrali 1:1 i zakazali dvomeč sa Pafosom.

Pored odlične igre čete Vladana Milojevića i sjajne atmosfere na obe utakmice, dvomeč Zvezde i Leha obeležili su i huligani tima iz Poznanja. Navijači Leha važe za najopasnije huligane u Evropi, a pred meč protiv šampiona Srbije divljali su po Beogradu.

Oni su krenuli od Kalemegdana i tom prilikom su bukvalno uništavali sve što im "zasmeta" na putu. Policija je hitno intervenisala i počela da hapsi huligane.

Evo kako je prošao jedan od izloga i kako je izgledala situacija posle prolaska Poljaka:

Ko su navijači Leha?

Oko 1.000 navijača poljskog Leha stiglo je u Beograd na meč protiv Crvene zvezde i građanima definitivno nije bilo prijatno da ih vide jer svi izgledaju veoma opasno. Tetovirani, fizički veoma jaki, mnogi kratko ošišani... Huligani Leha važe za jedne od najopasnijih u Evropi, a svojim ponašanjem opravdali su taj status kroz prošlost.

Bili su učesnici brojnih incidenata, uključujući i organizovane tuče sa navijačima drugih klubova, kako na domaćem terenu, tako i na gostovanjima.

Huligani Leha izazvali su ozbiljan incident u Sarajevu 2015. godine, pred meč protiv istoimenog kluba na Koševu.

Veče pre utakmice sukobili su se sa navijačkom grupom "Horde zla" ispred hotela. Oko 150 domaćih huligana napalo je Poljake bakljama, kamenicama i metalnim šipkama, ali su Lehovi navijači uzvratili koristeći stolice i motke.

Usledila je žestoka ulična tuča, nakon koje su se Horde zla povukle i bežale po gradu. Policija je intervenisala, ali su sukobi trajali satima. Taj incident ostao je upamćen kao jedan od najbrutalnijih navijačkih obračuna u regionu.

Tamošnji mediji su tada izvestili kako su navijači Leha, dok su pravili haos na ulicama Sarajeva, uzvikivali parole poput „Ovo je Srbija“.

Divljali, pa sve iznenadili

Nakon meča protiv Zvezde poljski navijači, koji su u Beogradu pravili haos pre utakmice, za vreme iste, odnosno na stadionu su se ponašali bez greške, a način na koji su pozdravili fudbalere svog tima je za poštovanje.

Glasni aplauzi i još glasnija pesma su dočekali fudbalere Leha iz popularnog "kaveza" odnosno iz sektora između zapadne i južne tribine koji je namenjen gostujućim navijačima. Ponašali su se Poljaci na Marakani veoma korektno i tim potezom su oduševili, ali i iznenadili i zaprepastili sve jer su mnogi očekivali da će se haos tek nastaviti na samom meču.

Nije prošlo bez incidenata

Bez incidenta ipak nije moglo da prođe. Grupa od četiri poljska državljana je pretučena na auto-putu, kod pumpe "Zmaj" nakon što su naleteli na, zasad neidentifikovana lica za koje se pretpostavlja da su navijači Zvezde, saznaje "Telegraf".

Lica su presrela vozilo sa Poljacima koji su stari oko 30 godina i zadala im više udaraca palicama po telu i glavi.

Na lice mesta su izašli policija i hitna pomoć.

