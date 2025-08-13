Slušaj vest

Grupa od četiri poljska državljana je pretučena na auto-putu, kod pumpe "Zmaj" nakon što su naleteli na, zasad neidentifikovana lica za koje se pretpostavlja da su navijači Zvezde, saznaje "Telegraf".

Lica su presrela vozilo sa Poljacima koji su stari oko 30 godina i zadala im više udaraca palicama po telu i glavi.

Na lice mesta su izašli policija i hitna pomoć.

Navijači Leha na Marakani Foto: Petar Aleksić

Poljaci su na dan utakmice pravili haos po ulicama Beograda, dok na stadionu nije bilo ni najmanjih problema.

Nije uspela ekipa iz Poznanja da nadoknadi zaostatak iz prve utakmice. Golom u poslednjim minutima su izbegli poraz u Beogradu, a navijači koji su bili smešteni u sektoru namenjenom za goste su posle meča imali sjajan gest prema svojim fudbalerima.

