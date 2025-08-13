Slušaj vest

Poljaci su ispali iz kvalifikacija za Ligu šampiona, a crveno-beli su obezbedili plasman u plej-of i sada su na korak do ligaške faze takmičenja.

Nakon pobede srpskog šampiona rezultatom 3:1 u prvoj utakmici koja je odigrana u Poznanju, drugi meč je doneo manje uzbuđenja, prednost Crvene zvezde, zatim crveni karton srpskom timu i gol gostiju za izjednačenje u završnim minutima utakmice.

1/63 Vidi galeriju Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić

Nakon utakmice poljski navijači, koji su u Beogradu pravili haos pre utakmice, za vreme iste, odnosno na stadionu su se ponašali bez greške, a način na koji su pozdravili fudbalere svog tima je za poštovanje.

Glasni aplauzi i još glasnija pesma su dočekali fudbalere Leha iz popularnog "kaveza" odnosno iz sektora između zapadne i južne tribine koji je namenjen gostujućim navijačima.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Podrška fudbalerima Leha posle utakmice na Marakani Izvor: Kurir

