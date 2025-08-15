Slušaj vest

Novo pojačanje Crvene zvezde je Frenklin Tebo Učena, koji igra na poziciji štopera.

Nigerijski defanzivac potpisao je trogodišnji ugovor sa FK Crvena zvezda, uz opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu, a zadužio je broj 30.

Frenklin Tebo Učena na Marakani Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Frenklin Tebo Učena biće licenciran za dvomeč sa Pafosom u plej-ofu Lige šampiona. Visok je 192 centimetra. Dobra stvar za Zvezdu je da Nigerijac dolazi u takmičarskom ritmu, jer je prvenstvo u Norveškoj u toku, pošto se igra kalendarski od marta do novembra. Transfer Učenea u Crvenu zvezdu iznosio je 2.500.000 evra, uz određene bonuse u prvoj godini.

- Ponosan sam i srećan što sam stigao u Crvenu zvezdu. Ovo je sjajan klub, sa bogatom istorijom. Ljudi iz kluba su me lepo dočekali i veoma su ljubazni prema meni. Igram na poziciji centralnog odbrambenog igrača, a jako sam dobar u vazdušnim duelima, kao i sa loptom - rekao je Frenklin Tebo Učena i dodao:

- Igram srcem, to je nešto što me krasi oduvek. Čuo sam dosta toga o navijačima, oni su neverovatni. Atmosfera koju prave daje energiju i to je fantastično. Volim da igram u takvom ambijentu. Sada kada sam tu idemo zajedno ka novim pobedama.

Frenklin Tebo Učena je rođen 15. januara 2000. godine u Abudži, Nigeriji. U Evropu je stigao iz Nasarava junajteda. Nastupao je za švedski Heken, a zatim je 2023. godine postao igrač Sarpsborga. Za norveški tim je odigrao 60 utakmica i postigao pet golova.

Frenklin Tebo Učena pojačaće konkurenciju na mestu štopera, gde su Miloš Veljković, Veljko Milosavljević, Rodrigao i Stefan Leković. Njegovim dolaskom deluje da će Crvena zvezda do kraja prelaznog roka napraviti jedan izlazni transfer, kada su u pitanju defanzivci, a milionske ponude od sedam cifara stigle su na Marakani za Veljka Milosavljevića, kojeg prate Bornmut, Brajton, Everton i Seltik.