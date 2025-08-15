Slušaj vest

- Moramo da shvatimo da je naš put ove sezone u Evropi bio traumatičan. S jedne strane pozitivan, međutim, ne mogu da čestitam momcima, jer smo ispali. Što je za Partizan, kao veliki klub, uvek problem, ali sam ludački ponosan na njih na karakter, personaliti i sve što su pokazali na ovim mečevima. Evropa je predstavljala važan cilj. Prvo zbog afirmacije svih tih dečaka, bilo bi fenomenalno da smo prošli, a onda i finansijski. Koliko god da je eliminacija nesrećna, a jeste, ostali smo bez priželjkivanih 7.000.000 do 8.000.000 evra, što bi dobro došlo našoj ekonomiji - rekao je Mijatović, pa dodao:

- Ne mogu da opravdam činjenicu da smo ispali. To je neuspeh za Partizan, kako god to tumačili. Jedino što još mogu da kažem je da smo ponosni na ekipu i da je ovo pravi put. Vidim da su navijači ohrabreni, da su novinarski komentari dobri, da je javnost pozitivno sve ocenila, iako ne nastavljamo takmičenje. Samo što je to za ambicije Partizana, nedovoljno.

Potom je u dahu nastavio.

- Sad moramo da se okrenemo drugim ciljevima, iako je ovo bilo divno iskustvo. Naročito za fudbalere, da shvate kako je fudbal ponekad nepravedan, ne prođe uvek bolji. I da izvuku pouke iz, ovog neću da kažem poraza, jer smo pobedili u gostima, činjenice da nismo prošli. Gledam statistički i baš mi je krivo što smo od šest evropskih utakmica pobedili četiri, dvaput igrali produžetke i oba puta smo ispali. Zato boli.

Zatim se osvrnuo na nove ciljeve Partizana.

- Projekcija našeg puta ove sezone bila je podeljena na nekoliko segmenata. Prvi, ujedno i najbrži, podrazumevao je plasman u grupu UEFA takmičenja. Nismo ga ostvarili. Drugi je da se u Superligi takmičimo sa svim rivalima, a ima ih dosta. Ova sezona će u tom smislu biti zanimljivija nego prošla. To je naš put, da nastavimo istom energijom na drugom koloseku. Da momci najpre sebi pokažu da u prvenstvu mogu da se takmiče sa svim klubovima koji planiraju da urade nešto, a da to bude ispraćeno energijom i duhom prikazanim na međunarodnoj sceni. Isto će važiti kad bude na programu bude Kup Srbije.

Govorio je i o finansijskoj situaciji, koja takođe nije idealna, posebno posle eliminacije iz Evrope.

- Taj problem imamo, pa imamo. Prisutan je bez obzira da li bismo ušli u grupu ili ne. Radimo izuzetno komplikovan posao. Evo, približava se još jedan monitoring UEFA, u oktobru, i predstavlja strašnu muku. Ne znam kako bih to drugačije definisao. Iskreno vam kažem, na tom putu je značajna neosporna pomoć države. Bez obzira na naš rad, ne bismo mogli svaki put monitoring da prođemo da nije bilo pomoći države. Znam da se to nekome sviđa, nekom ne, ali to moram da kažem. Mi unutra to gledamo sa aspekta nekog ko vodi klub. Osim emocije koju imamo prema Partizanu moramo da budemo i racionalni, jer taj novac valja naći, a nema ga. Postala je i to teška priča, baš...

Govorio je i o eventualnoj prodaji nekog od bisera koji su iskočili na početku sezone.

- Uvek postoji mogućnost, prelazni rok je u toku, ali teško će se do kraja leta desiti da neko ode. Ako i bude, odluku ćemo morati da donosimo svi zajedno. Hoćemo da zadržimo ovaj tim, da sazri, jer ima dosta stvari koje bi trebalo nadograditi.

Za kraj, dao je maksimalnu podršku treneru Srđanu Blagojeviću.

- Da! Srđan je tu. A i da imamo drugu opciju, Blagojevića bi trebalo istrpeti. Kad analiziraš sve utakmice, nemaš jednog ili dva direktna krivca. Svi smo krivi! Svi pobeđujemo, ali i gubimo - zaključio je Predrag Mijatović za Mozzart sport.

