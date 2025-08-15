Slušaj vest

Fudbaleri Partizana još jednom su ostali bez plasmana u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja, a ove sezone eliminacija je bila posebno bolna. Posle poraza od Hibernijana u Beogradu (0:2), crno-beli su savladali škotskog predstavnika u Edinburgu (2:3), ali to nije bilo dovoljno za prolaz u plej-of Lige konferencija. Presekli su čelnici kluba i stručni štab pred početak priprema, donela se odluka da se šansa da crno-beloj deci i da vrtić pod vođstvom Srđana Blagojevića pokuša da vrati posrnulog velikana iz Humske na staze stare slave. Klinci su zaigrali kao veliki, brzo su osvojili srca javnosti, vratili publiku na tribine... Ali, nemaju baš sve bajke srećan kraj!

Posle nove eliminacije Partizana i bolnog udarca za klub, pre svega na polju finansija, ostaje veliko pitanje - ko je kriv za novi neuspeh?!

Loš prelazni rok

Rekao je prvi čovek crno-belih, Rasim Ljajić, još u aprilu ove godine, kako se plaši za budućnost Partizana ako se ni ove sezone ne bude igralo neko evropsko takmičenje.

- Neigranje na međunarodnoj sceni, makar i u Ligi konferencija, bio bi stvarno veliki neuspeh i opasnost za klub, za egzistenciju Partizana - istakao je tada Ljajić.

Ipak, i pored toga što su svi bili svesni činjenice da crno-belima gori i da ove sezone ne sme da se ponovi neuspeh iz prethodnih godina, prelazni rok nije odrađen na adekvatnom nivou. Najveći problem predstavlja nedovođenje centralnog defanzivca koji bi mogao da nosi odbranu, kako u domaćem šampionatu, tako i u Evropi. Crno-beli su ceo drugi produžetak u Edinburgu odigrali bez štopera i to je podatak iz rubrike verovali ili ne! Mateja Milovanović bio je povređen i pre meča, Vukašin Đurđević isključen je protiv Hibernijana u Beogradu, Nikola Simić dobio je crveni karton u Edinburgu, dok je Stefan Milić zamenjen na kraju prvog produžetka. Dakle - nijedan štoper na terenu u finišu meča koji je biti ili ne biti za dalju egzistenciju?! Nedopustiv propust!

Ponašanje

Uprava Partizana jeste napravila grešku što se tiče prelaznog roka kada je odbrana u pitanju, ali Ljajić, Mijatović i Lazović nisu mogli da utiču na ponašanje Nikole Simića na meču protiv Hibernijana. Razumemo godine, razumemo i adrenalin, ali ne razumemo nekontrolisano skakanje na sudiju, ma kakva god bila odluka koju je doneo. Pa, i sama pravila kažu da je kapiten taj koji može da komunicira sa arbitrima, a Vanja Dragojević bio je u neposrednoj blizini sudije Radoslava Gidženova u trenutku kada je Simić skočio na njega. Zaradio je defanzivac Partizana karton zbog kog je morao da bude na oprezu, znao je da Srđan Blagojević na klupi nema adekvatnu zamenu, čak je bio i upozoren da se pripazi...

Ali, lekciju je morao da nauči na teži način, zakasneli start doneo mu je drugi žuti karton, isključenje i veliki problem za crno-bele koji je možda bio i kamen spoticanja u prolasku u narednu fazu.

Šta dalje?!

I pored svih problema, crno-beli vrtić bio je blizu prolaska u narednu rundu. I pored svih svih problema, Partizanovi klinci su pokazali da su daleko kvalitetniji od trećeg tima šampionata Škotske! Bajka nažalost nije završena na srećan način i problema će definitivno tek biti jer je Partizan ostao bez novca koji mu je preko potreban za dalju egzistenciju. Kada se sve sabere i oduzme, pitanje koje se samo nameće je - šta dalje?! Srđan Blagojević sa svojim stručnim štabom hitno mora da podigne svoje mlade fudbalere koji su pokazali da je pred njima svetla budućnost. Crno-bele očekuju dva meča koja bi mogla da budu daleko teža nego što to na papiru izgleda. Protivnici su IMT i Radnički iz Niša, te u ovim utakmicama igrači moraju da pokažu karakter i reakciju. Odluka da se deci ukaže prilika da nose klub ove sezone može biti od višestruke koristi za Partizan, ali i same fudbalere. Klinci su pokazali da znaju da igraju i da imaju veliko srce, vratili su publiku na tribine, a igrama u Super ligi i Kupu mogli bi da donesu mnogo i klubu i sebi. Dalje se mora bez Evrope, ali bi ova sezona mogla da bude prekretnica za Partizan u povratku kluba na staze stare slave, zato ne bi trebalo plakati za prosutim, već pružiti podršku klincima koji su to, definitivno, zaslužili.

Deca: Nestvaran prosek godina

Prosek godina startnih 11 Partizana protiv Hibernijana u Edinburgu bio je neverovatnih 22,27. Dakle, prva postava je imala tek nešto preko 22 godine u proseku, a samo su Marko Milošević (34) i Mario Jurčević (30) imali 30+ godina. Sa klupe je kasnije ušao trio iskusnih (Bibars Natho 37, Aranđel Stojković 30, Janis Karabelov 29) i trio mlađih (Andrej Kostić 18, Dušan Jovanović 19, Demba Sek 24).

