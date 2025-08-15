Svi događaji
19:17

Sastavi

Mladost: Stamenković - Varjačić, Andrić, Todosijević, Oreščanin, Ćirković - Pantić, Milojević, Tumbasević, Pribaković - Bondžulić

Zvezda: Glazer - Stanković, Rodrigao, Leković, Avdić - Šljivić, Kostov - Milson, Katai, Lučić - Damjanović

16:26

Uoči meča

Zvezda je posle tri odigrane utakmice na prvom mestu Super lige Srbije sa devet bodova, dok je Mladost uz utakmicu više na sedmom mestu sa pet bodova. Mladost je u prve četiri utakmice zabeležila po pobedu i poraz, uz dva remija.

Podsetimo, crveno-bele u utorak u Beogradu očekuje prvi meč plej-ofa za plasman u Ligu šampiona protiv kiparskog Pafosa.

