MLADOST - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli tempiraju formu za Pafos! Poznati sastavi
Fudbaleri Mladosti iz Lučana i Crvene zvezde igraju meč petog kola Super lige Srbije.
Sastavi
Mladost: Stamenković - Varjačić, Andrić, Todosijević, Oreščanin, Ćirković - Pantić, Milojević, Tumbasević, Pribaković - Bondžulić
Zvezda: Glazer - Stanković, Rodrigao, Leković, Avdić - Šljivić, Kostov - Milson, Katai, Lučić - Damjanović
Uoči meča
Zvezda je posle tri odigrane utakmice na prvom mestu Super lige Srbije sa devet bodova, dok je Mladost uz utakmicu više na sedmom mestu sa pet bodova. Mladost je u prve četiri utakmice zabeležila po pobedu i poraz, uz dva remija.
Podsetimo, crveno-bele u utorak u Beogradu očekuje prvi meč plej-ofa za plasman u Ligu šampiona protiv kiparskog Pafosa.
