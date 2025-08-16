Slušaj vest

Saga oko budućnosti Aleksandra Mitrovića se nastavlja.

Simone Inzagi ne računa na srpskog golgetera, dolazak Darvina Nunjeza napravio je dodatan problem, a Mitar ima svoje zahteve kada je plata u pitanju, pa mnogi zaintersovani klubovi brzo odustanu od njega.

Aleksandar Mitrović Foto: Starsport, 2025/Starsport.rs ©/2025/Starsport.rs ©

Delovalo je da će i Al Hilal raskinuti ugovor i isplatiti Mitroviću 25.000.000, ali je su se sada pojavile nove informacije. Novinar Fahad Al Subai otkrio je kako bi Mitar mogao da ostane, ali da bi u tom slučaju bio u drugom planu i Al Hilal bi ga registrovao samo za mečeve tamošnje Lige šampiona.

Navodno je dobio i ultimatum od kluba koji ga je obavestio da postoji limit od deset stranaca i da on nije u planu da bude među njima.

Sada se čeka reakcija Mitrovića koji može da prihvati nove, ne toliko dobre uslove, ili da traži raskid ugovora. Jedno je sigurno - Srbin ovo nije mogao da očekuje ni u ludilu i sa ovako nečim se suočava prvi put u karijeri.

