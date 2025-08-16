DUŠAN VLAHOVIĆ NA METI GIGANTA? Transfer detonacija kojoj se niko nije nadao!
Kako prenosi italijanska štampa, srpski golgeter Dušan Vlahović na meti je Barselone!
Klub iz Torina, pre svega zbog njegove visoke plate, želi da se oslobodi srpskog napadača, a dodatni pritisak dolazi i od navijača koji su ga nedavno na prijateljskom meču protiv omladinskog tima dočekali zvižducima, iako je tom prilikom uspeo da se upiše u strelce.
Za razliku od Juventusa, Vlahović ne oseća preveliku žurbu. Ugovor mu ističe tek leta 2026. godine, a do tada ima garantovanih 12 miliona evra, nakon čega bi mogao da postane slobodan igrač.
Potencijalni transfer na "Kamp Nou" značio bi i ozbiljnu konkurenciju, jer je na poziciji klasične "devetke" neprikosnoven Robert Levandovski, dok Feran Tores takođe može da pokrije centralni napad, ali i krilne pozicije.
BONUS VIDEO: