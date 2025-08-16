Slušaj vest

Kako prenosi italijanska štampa, srpski golgeter Dušan Vlahović na meti je Barselone!

Klub iz Torina, pre svega zbog njegove visoke plate, želi da se oslobodi srpskog napadača, a dodatni pritisak dolazi i od navijača koji su ga nedavno na prijateljskom meču protiv omladinskog tima dočekali zvižducima, iako je tom prilikom uspeo da se upiše u strelce.

1/8 Vidi galeriju Masimilijano Alegri i Dušan Vlahović Foto: EPA Luca Zennaro, Printscreen/Instagram, EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Za razliku od Juventusa, Vlahović ne oseća preveliku žurbu. Ugovor mu ističe tek leta 2026. godine, a do tada ima garantovanih 12 miliona evra, nakon čega bi mogao da postane slobodan igrač.

Potencijalni transfer na "Kamp Nou" značio bi i ozbiljnu konkurenciju, jer je na poziciji klasične "devetke" neprikosnoven Robert Levandovski, dok Feran Tores takođe može da pokrije centralni napad, ali i krilne pozicije.

BONUS VIDEO: