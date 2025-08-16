Slušaj vest

Poznati svetski biznismen koji se ostvario u mnogim sferama društva, u jednom periodu bio je i na čelu FK Crvena zvezda, tima za koji je navijao od malih nogu.

Kako su preneli mediji, Den Tana je preminuo nakon borbe sa teškom bolešću u jednoj privatnoj bolnici.

Den Tana je američki ugostitelj, sportski radnik, filmski glumac i producent rodom iz Srbije. Važio je za jednog od najdugovečnijih ljudi u Holivudu.

Bez ikakvog predznanja, u isto vreme bio je u tri biznisa. Glumio i pravio filmove, posedovao fudbalski klub:

- Ja sam fudbal igrao iz ljubavi. Mama je želela da studiram, jer bih kao advokat mogao da zaradim za pristojan život. Danas fudbaler godišnje zaradi više nego američki predsednik za ceo život. Teško je kupiti talenat, nemoguće zapravo. Ali je nenormalno da bilo koji fudbaler košta više od 100 miliona evra. Mada taj novac ne ide njima, njihovo je do petine iznosa - govorio je za Kurir.

Najveću slavu i bogatstvo doneo mu je restoran "Den Tanas" u Los Anđelesu koji i danas okuplja najveću elitu iz Holivuda, ali i iz celog sveta.

- U ugostiteljstvo sam ušao da spasim dva prijatelja koji su bili popularni i bogati ali su imali probleme. Da ne bi zatvorili restoran, ponudili su mi da ga kupim za 30.000 dolara. Kako ja nisam imao taj novac, dogovorili smo se da im dam odmah jedan dolar da uđem u biznis i da kasnije, u ratama po 10.000 dolara otplatim i ostatak. Tako sam sasvim neplanirano postao vlasnik američkog restorana kome sam promenio ime u "Den Tanas". U tom trenutku želja mi je bila da pomognem njima, a zapravo sam najviše pomogao sebi - rekao je za Blic Biznis.

