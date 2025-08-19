Slušaj vest

Biće Zvezda ozbiljno oslabljena protiv kiparskog tima, jer zbog suspenzija neće moći da računa na Radeta Krunića i Brazilca Rodrigaa, međutim, ni Pafos na Marakanu neće stići u najjačem sastavu.

Najzvučnije pojačanje kiparskog tima, proslavljeni brazilski as David Luiz, preskočiće ovaj okršaj sa Zvezdom.

Čuveni as se danas oglasio  istakao punu podršku za svoje saigrače koji su u glavnom gradu Srbije.

"Dobro jutro svima, šta radite? Danas je taj dan, budite se! Napred Pafos! Ja odoh na trening", kazao je David Luiz.

Tokom svoje impresivne karijere, David Luiz je igrao za vrhunske evropske klubove poput Čelsija, PSŽ-a, Arsenala i Benfike. U karijeri je osvojio brojne trofeje, uključujući i titulu Lige šampiona.

Za reprezentaciju Brazila upisao je 57 nastupa i osvojio Kup konfederacija 2013. godine.

