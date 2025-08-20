Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Pafosa na Marakani (1:2) u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona.

Španski arbitar Alehandro Ernandez imao je pune ruke posla na meču Crvena zvezda - Pafos, a prema mišljenju sudijskog analitičara, Zdravka Jokića, nije se snašao na najbolji način.

- Ovde sam večeras video neku njegovu samouverenost koja je nekada bila i preterana. Dosta situacija u kojima nekada svira faul, nekada ne svira faul. Generalno mislim da je praktično sudio dobro do situacije kada je dosudio penal za Crvenu zvezdu i doveo ceo stadion u zabludu. Dobar položaj u odnosu na situaciju i zato mu je to otežavajuća situacija. Smanjuje mu se ocena na 7,9 što je negativna ocena - rekao je Jokić na Areni sport, pa se dotakao situacije u kojoj je dosudio penal za Zvezdu koji je VAR momentalno poništio:

- Vidite da ispred njega nema igrača, vidimo da je mogao da vidi da lopta nije udarila u podignutu ruku nego u leđa. Tu je sudija napravio jasnu grešku. Ako sudija napravi jasnu grešku koju mu ispravi VAR, onda mu se smanjuje ocena. Podignuta je ruka, ali je mogao da zaključi da se lopta odbila od leđa. Rekao sam da je bio preterano samouveren. Kao da je viši u odnosu na ovu utakmicu

Ivanić nije znao pravila...

Dotakao se i kartona koji je dobio Mirko Ivanić i to zbog prigovora.

- Kako se nastavlja igra, ako je sudija napravio grešku? Dobro, možda će Ivanić posle da ide u sudije. Kapiten jedini može da uputi prigovor, ali taj način mora da bude smiren i umeren, a ne kao što je Ivanić bio ljut i energičan ne poznajući pravila. Indirektan udarac se dodeljuje posle gledanja VAR-a i greške sudije.

Govorio je i o poništenom golu Pafosa.

- Ovde je situacija takva da je VAR pomogao sudiji u jednoj situaciji kada je situacija bila jako teška za njega. Napadač je podlakticom igrao, bila je teška situacija za donošenje odluke i to mu nije otežavajuća okolnost. Napadač slučajno igra loptu rukom.

Posebno je apostrofirao i situaciju iz 36. minuta, kada se Šerif Endiaje našao u duelu sa protivnikom.

- Ovo spada u situacije oko kriterijuma. Ovde prvo imamo gaženje, onda udaranje u podlakticu. Ruku bih zanemario, ruka je bila jedna, a ne dve. Više bih pažnje obratio na ova dva kontakta koji su za faul.

Elšnik napravio penal

Osvrnuo se i na penal za Pafos, kada je Elšnik igrao rukom.

- Nažalost, ovo je jedna od najčistijih situacija gde nema dileme. Ruka je odručena i sudija je to odmah na terenu dosudio, a VAR je potvrdio. Nema dileme.

Za kraj, dotakao se i jedanaesterca za Zvezdu, posle kog su crveno-beli smanjili na 2:1.

- Isto je bila teška situacija, takođe podlaktica. Vidite, ona ide prema lopti. Njegov položaj je dijagonalno u odnosu na situaciju. Ruka je ispred tela, teško to može da vidi. I lopta i ruka su ispred igrača. Na snimku vidimo da ruka ide jasno na odbijanje lopte - zaključio je Zdravko Jokić.

