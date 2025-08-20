Prvi put od 2016. godine Zvezda je doživela poraz na Marakani u evropskim kvalifikacijama.
šteta
ZVEZDI SE OVO NIJE DESILO 9 GODINA: Prekinut neverovatan niz crveno-belih!
Prvi put posle devet godina fudbaleri Crvene zvezde doživeli su poraz pred svojim navijačima u evropskim kvalifikacijama.
Neverovatan niz crveno-belih od 22 kvalifikaciona meča bez poraza prekinuo je kiparski Pafos, koji je u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona savladao Zvezdu na stadionu "Rajko Mitić" rezultatom 2:1.
Crvena zvezda - Pafos Foto: Petar Aleksić
Bio je to prvi poraz Zvezde na Marakani još od 2. avgusta 2016. godine, kada je Ludogorec u kvalifikacijama za Ligu šampiona slavio posle produžetaka rezultatom 2:4.
Od te utakmice Zvezda je u evropskim kvalifikacijama odigrala 22 meča na svom terenu i zabeležila je 14 pobeda i osam remija.
Kurir sport
