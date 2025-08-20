Slušaj vest

Zvezdan Terzić, generalni direktor FK Crvena zvezda, veruje da njegov tim može igrati u Ligi šampiona, bez obzira na poraz u prvoj utakmici plej-ofa od Pafosa u Beogradu (1:2).

Zvezdan Terzić pružio je podršku treneru Vladanu Milojeviću i fudbalerima Crvene zvezde.

Zvezdan Terzić generalni direktor FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

- U sportu je najlepše jutro posle pobede i najteže jutro posle poraza. Tako je oduvek bilo i biće, ali sam evo danas kad je sve prenoćilo, uvereniji nego ikad da cemo i ove godine igrati Ligu šampiona - rekao je generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić i optimistički dodao:

- Bez obzira na nedopustivo slabu utakmicu koji smo sinoć odigrali, uveren sam da smo bolji tim od Pafosa i da ćemo sledećeg utorka pobediti i igrati najjače UEFA takmičenje.

1/5 Vidi galeriju Zvezdan Terzić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Generalni direktor crveno-belih istakao je da će Crvena zvezda na Kipru biti jača za trojicu fudbalera.

- Jesmo sinoć loše odigrali utakmicu, imali smo i neviđen peh da primimo gol u prvom minutu, nije nas ni lopta htela u gol kad smo ga morali dati, jesmo posle izgubili sigurnost i grešili smo. Vratiće nam se za revanš nama bitni igrači Krunić, Radonjić i Arnautović, bićemo sedam dana pametniji i sigurno u mnogo boljem izdanju nego sinoć. Bez namere da negiram sinoć odličnu igru našeg protivnika, njihove pobede protiv Makabija i Dinama iz Kijeva, ne želim da negiram velika ulaganja i rast kluba sa Kipra, smatram da je Crvena zvezda u ovom trenutku bolji tim, sa boljim igračima i boljim trenerom.

Nema predaje u Ljutice Bogdana 1A.

- Mnogo smo novca, truda, energije, ljubavi i vremena utrošili na stvaranje ovog tima da bi tek tako prihvatili ocene da je Liga Evrope prava mera takmičenja za Crvenu zvezdu. Ne, prava mera za Crvenu zvezdu je Liga šampiona i to ćemo pokazati sledećeg utorka na gostujućem terenu. Verujem u ovu Crvenu zvezdu - zaključio je Zvezda Terzić u izjavi za Tanjug.