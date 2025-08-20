Slušaj vest

Dosadašnji fudbaler Notingem Foresta i reprezentativac Novog Zelanda Marko Stamenić potpisao je ugovor sa Svonsijem, saopštio je velški klub.

U saopštenju se ne navode detalji ugovora.

Marko Stamenić (23) je u Notingem Forest stigao 2024. godine iz Crvene zvezde, a prošlu sezonu je proveo na pozajmici u Olimpijakosu.

On je pre Zvezde igrao za Koge, Kopenhagen, Tim Velington i Vestern Suburbs. Za reprezentaciju Novog Zelanda odigrao je 31 meč i postigao je tri gola.

Fudbaleri Svonsija se nalaze na 15. mestu na tabeli Čempionšipa sa tri boda.

Ne propustiteFudbalPLJUŠTE MEĐUSOBNE PROZIVKE: Isak žestoko opeleo po Njukaslu, usledio brutalan odgovor kluba!
Aleksander Isak
FudbalELČE DOVEO POJAČANJE IZ LAJPCIGA: Andre Silva potpisao jednogodišnji ugovor
Elče
FudbalŠAMPION ITALIJE SE POJAČAO: Gutijeres novi igrač Napolija
Napoli
FudbalRABIO NA TRANSFER LISTI PO KAZNI! Francuski fudbaler pravio haos u svlačionici - klub to neće da toleriše
Adrien Rabio

Podrška fudbalerima Leha posle utakmice na Marakani Izvor: Kurir