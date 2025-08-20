Slušaj vest

Fudbaleri Vojvodine i Javora odigrali su nerešeno 2:2 u utakmici 5. kola Superlige Srbije.

Utakmicu su obeležili i incidenti među navijačima Lala.

Došlo je do određenog međusobnog sukoba među Firmašima, ali se sve smirilo, posle čega se ova navijačka grupa oglasila saopštenjem u kojem je osudila incidente i na ovom, ali i na meču Vojvodina - Spartak od prošle sezone, kada je posle tuče čak bilo i povređenih lica.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti.

- Poštovani Firmaši, Novosađani, ljubitelji FK Vojvodina, poštovana javnosti. Želimo da se oglasimo povodom incidenata koji su se desili na navijačkoj tribini na utakmici Vojvodina – Javor 16.08.2025. kao i na utakmici Vojvodina – Spartak koja se odigrala 02.03.2025. posle kojih su se pojavile insinuacije na navijačkim i simpatizerskim portalima da su se incidenti dogodili zbog političkih podela među navijačima FK Vojvodina.

Takve insinuacije i podmetanja, najoštrije osuđujemo i odbacujemo kao neosnovane.

Mi kao navijačka grupa koja ima istoriju događaja koji uključuju sukobe na sportskoj priredbi i izvan nje, tvrdimo da su oni uvek proistekli iz mladosti, želje za dokazivanjem i isključivo navijačkih motiva.

Članovi naše navijačke grupe su oduvek imali prava na svoja politička, verska i društvena ubeđenja, ali bez obzira na sve razlike van stadiona, na stadionu smo svi ujedinjeni oko navijačkog cilja i uspeha naše Vojvodine i još jednom vas podsećamo da je na stadionu naša jedina politika uvek bila i biće, FK Vojvodina i srpski patriotizam.

Jasno stavljamo do znanja svim političkim akterima, da na stadionu „Karađorđe“ nema mesta za njihovo političko delovanje i da ćemo se protiv istog boriti svim navijačkim sredstvima.

Pozivamo sve iskrene navijače FK VOJVODINA, da u subotu protiv FK TSC iz Bačke Topole dođu u što većem broju i tako podržimo naše fudbalere i da im damo vetar u leđa za ostvarivanje novih pobeda i da nova prvenstvena pobeda!, piše u saopštenju.