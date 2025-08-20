Slušaj vest

Uoči kvalifikacionih utakmici za Svetsko prvenstvo između Italije i Izraela, zakazanih za septembar i oktobar, AIAC je poslao pismo Fudbalskom savezu Italije sa zahtevom da se taj apel prosledi Uefa-i i Fifa-i.

"Izrael mora da stane. Fudbal takođe mora da reaguje. Uprkos bolu iz prošlosti, niko ne sme da izgubi savest i humanost", navodi se u saopštenju.

U pismu se ističe da je "zbog svakodnevnih masakara, koji su odneli i živote stotina trenera, sportista i sportskih radnika, legitimno i nužno tražiti privremeno isključenje Izraela iz takmičenja".

Italija i Izrael trebalo bi da se sastanu 8. septembra u Debrecinu (Mađarska), a revanš je na programu 14. oktobra u Udinama. Prošlog oktobra, kada su rivali igrali u Udinama u Ligi nacija, meč je obeležen protestima i jakim merama bezbednosti, uključujući snajperiste na krovu stadiona.

"Mogli bismo da zažmurimo i samo igramo fudbal, ali verujemo da to nije ispravno", izjavio je potpredsednik AIAC-a Đankarlo Kamolese.

Njegov kolega Frančesko Perondi dodao je: "Svet gori. Mnogi narodi pate, poput Palestinaca. Ravnodušnost je neprihvatljiva." Prema poslednjim podacima, broj poginulih Palestinaca u ratu koji traje već 22 meseca premašio je 62.000.

(Beta)