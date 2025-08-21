LUDNICA U LONDONU - ARSENAL U ZADNJI ČAS TOTENHEMU UKRAO POJAČANJE Sjajni napadač za 70.000.000 evra stiže na "Emirejts"
Ebereči Eze fudbaler Kristal Palasa, biće gotovo sigurno, novo pojačanje Arsenala, pošto je klub iz severnog Londona po svemu sudeći uspeo da u poslednji čas "preotme" transfer ovog igrača od najvećeg lokalnog rivala Totenhema, objavio je na Instagramu Fabricio Romano.
Kasno sinoć, naime, ispostavilo se da se Arsenal uključio u borbu za transfer ovog igrača i kako je objavljeno pred ponoć, veoma brzo dogovorio sve uslove i sa klubom i sa igračem.
Eze je, nije nepoznato, navijač Arsenala od najmanjih nogu, ali je ipak bio na ivici transfera za prelazak u redove ljutog rivala. Međutim, iznenadna povreda kolena Kaja Haverca, učinila je napadački red Arsenala ponovo oslabljenim, što je izgleda bilo i odlučujuće da se u poslednji čas uključe u borbu za potpis Ezea.
Romano tvrdi da je čitav "paket" ovog transfera težak 60 miliona funti (oko 70 miliona evra), znatno bolja ponuda od Totenhemove, pri čemu je i sam igrač želeo da nosi crveno-beli dres topdžija, što je dodatno otežavalo posao Totenhemu.
Eze je u Kristal Palas došao 2020. godine iz Kvins Park Rendžersa za 17 miliona funti, nastupio je za taj klub 169 puta i postigao 40 golova. Bio je strelac u pobedi Palasa u finalu FA kupa protiv Mančester Sitija, dao je gol Arsenalu prošle sezone u remiju 2:2, a bio je u sastavu i u pobedi Palasa protiv Liverpula u Komjuniti Šildsu, kao i u remiju prvog kola protiv Čelsija.
Zanimljivo je da je njegov prelazak u Totenhem smatran završenim poslom, a razlog zbog kojeg se to nije desilo prehodnih dana je činjenica da je Palas insistirao da bude u njegovom sastavu još samo u sutrašnjem (četvrtak) plej-of meču za Ligu konferencija, protiv Fredrikstada.
